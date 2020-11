Quand deux produits de bouche originaires de la région du Centre s'associent, ça fait mouche! Les glaces Franklin ont ainsi eu la bonne idée de confectionner un sorbet au Ruffus, notre "champagne" local qu'on ne présente plus. De même, la renommée des glaces Franklin n'est plus à faire. Lancées en 2012 dans la Cité du Gille, ces glaces 100% artisanales, aussi savoureuses que peu sucrées, ont rapidement gagné leurs lettres de noblesse.

Ce produit tombe à pic pour les fêtes de fin d'année. Côté gustatif, Franklin a choisi d’associer à ce sorbet aux saveurs intenses une pointe de citron afin de lui donner quelques notes acidulées. Il a été spécialement pensé pour être servi en trou normand. Avec une coupe de Ruffus, évidemment.

"Nous voulions quelque chose de rafraîchissant, mais aussi puissant et haut de gamme, à l’image de la Maison Ruffus", explique Damien, concepteur des nouvelles saveurs chez Franklin. "Le résultat a dépassé nos attentes et nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu associer notre savoir-faire à un si beau terroir. Ce sorbet est un peu comme un trou normand… mais à la belge. Nous conseillons de le déguster juste avant le plat ou en prédessert. Ce n'est pas un simple sorbet, c'est une réelle expérience culinaire avec un côté pétillant et puissant fantastique lorsqu’on l’associe à des bulles !"

Le sorbet Franklin Ruffus, en édition limitée, sera en vente à partir du mois de décembre dans les supermarchés Carrefour, Match, Délitraiteur, Louis Delhaize et chez ROB. Le prix devrait tourner autour des 7 euros pour un pot de 400 ml. Cerise sur le sorbet, ce nouveau produit de Franklin affiche comme les autres glaces un Nutri-Score A. Le plaisir ne sera même pas coupable.