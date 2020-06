Les glaces Franklin ne contiennent pas de sucre ajouté.

Des glaces 100 % artisanales, locales et très peu sucrées, voilà ce que Franklin promet depuis 2012, année d’apparition du produit dans quelques boulangeries binchoises. Si au fil des années, la marque est parvenue à s’imposer et à trouver son public, elle pourrait dorénavant séduire plus de monde encore.

En effet, en cette année 2020, Franklin a décidé de frapper un grand coup et de retravailler l’ensemble de ses recettes et son packaging. Résultat de ce travail colossal, des glaces dorénavant nutri-score A, des partenariats renforcés avec les producteurs locaux et nouveaux pots 100 % recyclables. Une petite révolution pour des glaces artisanales !