Les tambours résonneront ce weekend à Leval et Buvrinnes. Avant de réveiller les autres villages binchois?

U.P.

Si Binche n'a pas eu son carnaval, ou en tout cas pas son carnaval habituel, les villages de l'entité pourront eux jouir du retour de leurs festivités chéries grâce au passage en code jaune depuis lundi dernier. Dans les starting block au cas où le Codeco prenait la mesure tant attendue, les responsables des sociétés folkloriques de Leval et Buvrinnes seront plus ou moins en mesure de proposer un carnaval ce week-end, même s'il est remanié par rapport à d'habitude.

Ainsi à Buvrinnes, ce sera un carnaval léger: les festivités se concentreront uniquement sur la journée du dimanche 13 mars. Dès 9h, les Paysans seront bien de sortie, en sarrau. Par contre, les Gilles ne sortiront pas; un dîner est néanmoins organisé. Il n'y aura pas de remise de médailles, mais une réception à l’école communale est prévue à 10h, ainsi qu'un feu d’artifice tiré à 20h.

A Leval, le programme des festivités sera plus roboratif, le programme s'étalant du dimanche 13 mars au mardi 15 mars. Le dimanche, toutes les sociétés à l'exception des Gais Lurons seront de sortie. Elles procèderont à des cérémonies de remise des médailles entre 7h et 9h. Le cortège se mettra en branle à 16h et le feu d'artifice sera tiré à 21h.

Lundi, on prend les mêmes sociétés et on recommence avec un cortège nocturne à 20h, suivi du feu d'artifice à 22h. Le carnaval se clôturera mardi avec le raclot.

Pour la suite des festivités, les autorités communales rencontreront les sociétés des autres communes de Binche dans les jours à venir afin de déterminer avec elles les carnavals d’Epinois, de Bray, de Ressaix, de Péronnes et de Waudrez-Guinguette.