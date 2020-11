Elle a beau être confinée, l'équipe de l'Office du Tourisme de Binche ne passe pas la seconde vague à se tourner les pouces. Il y a quelques semaines, elle lançait sur les réseaux sociaux un concours photo sur le thème de l'automne qui a rencontré un vif succès. Voilà qu'elle propose à présent une nouvelle activité qui devrait égayer les balades en famille.

Profitant du bel écrin que lui offre l'entité binchoise, l'Office du Tourisme propose ainsi trois nouveaux parcours baptisés "Pierres d'indice". Comme son nom l'indique, il est question de pierres et d'indice! Les promeneurs seront en effet invités à découvrir le long de chaque parcours cinq ou six pierres sur lesquelles seront inscrits des mots permettant de résoudre une énigme finale.

Ces trois balades balisées emmèneront les promeneurs à travers les villages de Buvrinnes, Leval et Waudrez. Cette nouvelle activité sera proposée dès ce samedi 28 novembre et jusqu'au 3 janvier. À noter qu'on annonce un beau week-end ensoleillé. Ces pierres d'indice tombent donc à pic. Et pour ne rien gâcher à l'affaire, des cadeaux sont à gagner pour ceux qui résoudront l'énigme. Les promeneurs peuvent en effet envoyer les mots découverts à l'adresse tourisme@binche.be ainsi qu'une photo d'eux à côté d'une des pierres d'indice. Ils recevront en échange un souvenir de la Cité du Gille.