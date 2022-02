C’est la fête aujourd'hui sur la grand-place de Binche malgré l’annulation du carnaval suite au baromètre corona. Arrivés vers 10 heures ce matin, les gens se sont pressés dans les cafés où l'ambiance et la musique étaient au rendez-vous. Amoureux du folklore, les binchois ne pouvaient pas ne pas fêter leur carnaval. Plusieurs sociétés carnavalesques étaient également présentes, malgré l'hésitation elles tenaient à fêter leur carnaval comme c'est le cas pour la Société des indépendants.

"Nous faisons partis de la Société Royale des indépendants", précise Henry Derbaudrenghien. "Cela faisait des semaines que nous discutions d’aujourd’hui et, finalement, nous avons décidé de fêter notre "non-carnaval" comme diraient les autorités. Vous pouvez voir que tout se passe bien et que la fête est bonne enfant !"

Tout comme dans les cafés, une large partie de la grand-place de Binche est remplie de monde. Le soleil, fortement présent, attire davantage les gens à l'extérieur. Les terrasses sont ainsi bondées de personnes qui dansent au rythme, ca et là, des tambours et des musiques actuelles. La Ville, qui n'avait prévu aucune mesure particulière étant donné l'annulation des festivités, a du fermer l'accès de la grand-place aux voitures afin de garantir la sécurité des fêtards. Des barrières Nadar ferment donc l'accès à la grand-place et la police est également présente en nombre afin de surveiller les abords et le centre-ville.

Un regret pour la Société Royale des Indépendants qui estiment que les autorités auraient pu organiser les festivités et veiller, par ailleurs, à mettre en place des mesures de sécurité. "Nous regrettons juste de ne pas avoir eu un encadrement digne de ce nom de la part de nos autorités", explique Henry Derbaudrenghien. "Ils auraient pu faire un carnaval, il y avait moyen de faire quelque chose. La preuve en est que la majorité des sociétés a organisé quelque chose. Tout se passe bien, c’est la fête, il fait beau ! Le bon dieu est binchou !"