C'est un moment que les plus petits et les amateurs de chocolat attendent avec impatience. À Binche, on a décidé de ne pas faire l'impasse dessus, malgré le confinement. Une grande chasse aux œufs sera donc organisée dans la Cité du Gille, mais elle ne sera pas comme d'habitude.

"Nous voulions du positif", explique le bourgmestre Laurent Devin. "Nous voulions permettre aux parents de sortir avec leurs enfants et nous ne voulions pas passer à côté de cette grande chasse aux œufs qui attire chaque année des centaines de famille. Il a toutefois fallu se montrer créatif. Nous avons engagé la réflexion en plusieurs étapes, en s'inspirant notamment de ce qui pouvait se faire ailleurs. Nous avons donc décidé, grâce aux services des Travaux et des Fêtes de décorer toute l'entité, comme nous avons pu le faire pour le carnaval. Mais aussi d'organiser une chasse aux œufs virtuelle."

Concrètement, l'action se déroule du 2 au 18 avril dans tous les villages de l'entité binchoise. Des QR Codes se cachent derrière certains des œufs disposés pour décorer. Les participants devront les scanner pour ensuite pouvoir emporter auprès de l'Office du Tourisme un panier d'œufs en chocolats ainsi que des billets à gratter. Ces derniers permettent de participer à un concours avec à la clé, d'autres œufs en chocolat, des Monopoly version binchoise ou encore trois trottinettes électriques. Les rendez-vous sont fixés au parc Derbaix pour Binche, au Bois de la Case pour Leval, à la rue des Droits de l'enfant pour Péronnes, à l'agoraspace pour Epinois, sur la place à côté du patro pour Buvrinnes, sur la place verte pour Ressaix, sur la place du Levant de Mons pour Bray et sur la place de l'Europe pour Waudrez. "Les QR Codes seront sur ces sites jusqu'au 18 avril. Les chocolats et les billets à gratter peuvent être retirés du 6 au 30 avril. Il n'est pas nécessaire de se précipiter", précise le bourgmestre. Il y aura un panier et un billet par enfant.

Ce n'est pas la seule activité qui sera proposée dès les congés de Pâques. Pour éliminer les calories prises avec les œufs en chocolat, l'échevin des Sports, Frédéric Tilmant, a mis sur pied un challenge Run'Nine. "Nous avons la chance d'être parrainés par Dorian Boulvin et Licaï Pourtois. Neuf parcours sont proposés avec un départ dans chaque entité", explique Frédéric Tilmant. "Le participant se chronomètre lui-même via une application et il peut ensuite envoyer une capture d'écran au service des sports. Il y a quatre catégories en fonction des âges et une catégorie pour les marcheurs. Les trois meilleurs temps de chaque catégorie seront récompensés. Ces parcours balisés seront en place jusqu'au 30 juin."

Enfin, on notera que l'Office du Tourisme propose toujours trois balades à découvrir ou redécouvrir. La première fait une boucle de 6,5 kilomètres sur Binche, la seconde une boucle de 5,5 kilomètres sur Leval et la troisième, une boucle de 4 kilomètres autour du marais de Buvrinnes. Les applications Cirkwi, Visorando, Alltrails et Randobel permettent de suivre ces parcours sur son smartphone. Toujours dans le registre des nouvelles technologies, l'Office du Tourisme propose aussi trois applications pour des visites en réalité augmentée. Il y aura donc de quoi s'occuper à Binche durant les prochaines semaines.