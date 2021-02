"On n'aura jamais autant investi pour des logements sociaux à Binche", soulignent en chœur le bourgmestre Laurent Devin et les responsables de l'ISSH. Et pour cause, c'est un budget de plus de 13 millions d'euros qui est prévu pour rénover quelque 283 logements sur la cité Noël Lustre à Ressaix et sur la cité de Péronnes-Village.

"Ce sont des travaux de salubrité et d'isolation qui vont être principalement menés", explique Laurent Arman, président de l'ISSH. "La Région wallonne apporte un subside de 10,5 millions d'euros. Et l'ISSH finance sur fonds propres 25% du montant global évalué à plus de 13 millions d'euros. Il est notamment prévu de revoir les installations électriques, de rénover les sanitaires si besoin, d'améliorer l'isolation avec notamment le remplacement des toitures et des châssis. À Péronnes, il est également prévu d'installer le chauffage central. La plupart des logements de Seneffe ne l'ont pas encore."

Avec l'aide de la Région wallonne, ce plan de rénovation va donc permettre d'améliorer 283 des 1.000 habitations sociales que compte Binche. "Le combat pour le logement est une priorité de la Wallonie qui a débloqué une enveloppe historique de 1,25 milliard d'euros. Des fonds supplémentaires vont encore arriver avec le plan de relance. Et de l'argent vient déjà sur Binche qui compte en tout 15.000 habitations, dont 1.000 habitations sociales. C'est donc un plan de rénovation très important qui se met en place", souligne le bourgmestre Laurent Devin. "Je me réjouis qu'un investissement aussi important soit réalisé sur notre commune et je félicite l'ISSH. Ce n'est pas le dernier dossier que nous irons décrocher. Ce type de projet est fondamental, car il touche à plusieurs enjeux importants comme le logement, l'emploi et la transition énergétique."

L'argent est là, mais les premiers coups de pioche ne sont pas pour tout de suite. "Après des problèmes rencontrés par des sociétés de logement aux alentours de 2004, les autorités de l'époque ont durci les systèmes de contrôle, ce qui fait que la phase d'étude dure plus longtemps", rappelle Michel Durieux, directeur de l'ISSH. "Pour ces travaux de rénovation, la phase préparatoire vient de débuter et va permettre de désigner les auteurs de projets. Une phase d'étude suivra à partir de juin 2021. Le résultat de la mise en concurrence est attendu pour le mois d'avril 2023. La phase d'exécution pourra alors commencer en mai 2023 et la réception du chantier est prévue pour juin 2025. En concertation avec les services techniques, il n'est pas prévu de déménager les locataires durant les travaux selon le principe du tiroir qui s'est révélé difficile à gérer pour d'autres projets. Mais un accompagnement social spécifique est prévu pendant les travaux."

Depuis 2021, ce sont près de 30 millions d'euros qui ont été investis pour les logements sociaux de l'entité de Binche. Depuis sa création, l'ISSH a investi globalement 58 millions d'euros sur toute sa zone. Ce plan de rénovation lancé en 2021 va par ailleurs permettre d'améliorer au total 553 logements sur les différentes communes couvertes par l'ISSH.