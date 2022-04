Le début du mois de mai est synonyme de grand nettoyage en Wallonie. En parallèle de l'opération Be Wapp, qui voit des volontaires enfiler des gants pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature, la Ville de Binche organise l'opération Quartiers Propres au cours de laquelle les agents de la Ville et les ambassadeurs de la propreté proposent aux citoyens de les rejoindre pour des opérations menées dans toute l'entité.

L'action commencera ce 2 mai par une opération "coup de poing" réalisée par le service Travaux : balayeuse, hydrocureuse seront sur le terrain et les ouvriers communaux effectueront l’entretien de la végétation pour embellir les quartiers de l'entité. Chaque jour jusqu'au 11 mai, une ancienne commune de l'entité sera ciblée, en commençant par Leval, puis Bray, Binche, Ressaix, Buvrinnes...

Le 3 mai à 13h30, les équipes de l’administration communale et du CPAS sortiront pour réaliser la traque aux déchets à travers divers parcours. A la fin de l'activité, un verre de l'amitié sera offert aux participants à la Maison des Associations. Les citoyens qui le souhaitent peuvent se joindre aux équipes.

Le 4 mai à 14h, la Ville, en collaboration avec le Contrat Rivière Haine, vous propose un atelier sur la fabrication artisanale de produits ménagers. Le samedi 7 mai, c'est une opération cours d'eau propres qui sera menée afin de sensibiliser l'ensemble des citoyens au respect de l' environnement. Le cours d'eau "Le Petit fossé" à Leval sera nettoyé.

Le 8 mai, rendez-vous sera donné à la Maison des associations pour rencontrer les ambassadeurs de la propreté de l'entité. Ceux-ci donnent rendez-vous à la population pour partir se balader tout en ramassant des déchets.

Le 9 mai, des pochoirs « ici commence la mer » aux abords des avaloirs seront mis en place avec pour objectif de sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement et particulièrement sur le fait que les égouts ne constituent pas des poubelles publiques. Et qu'on n'y jette pas ses mégots. Mégots toujours le 10 mai avec une journée de prévention vis-à-vis des commerces et de l’Horeca en leur offrant des cendriers portables, à distribuer à leurs clients pour qu'un tapis de mégots ne recouvre plus les pavés de la Ville.

Enfin le 11 mai, ce sera la journée sensibilisation jeunesse. Le PCS et le service prévention vont mener des actions de sensibilisation en ramassant des déchets avec les jeunes de la Cité jardin et de la Cité du Carnois. Les membres du Conseil communal des enfants et d'Espace Jeunes partent aussi faire une balade environnementale afin de sensibiliser les citoyens au respect de notre envionnement en distribuant des cendriers portables.

Pour participer à l'une des activités, les citoyens peuvent contacter Marjorie Dudome au 064/230.604 ou via marjorie.dudome@binche.be.