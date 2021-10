Il faudrait de longues pages pour citer tous les bienfaits du sport. Pour faire bref, on soulignera que dès le plus jeune âge, il est essentiel au développement et à l'apprentissage. Il offre aussi une plus grande autonomie et de l'indépendance.

C'est donc loin d'être anodin, la Ville de Binche a signé la Charte des Solidarités pour favoriser activement l'intégration des personnes ayant un handicap mental dans le milieu du sport. Une cinquantaine d'enfants et des membres du Special Olympics Belgium étaient présents à Binche ce vendredi matin aux côtés du bourgmestre Laurent Devin et de l'échevin Fred Tilmant. Ensemble, ils ont symboliquement porté une torche pour marquer leur engagement.

Concrètement, la Ville de Binche veillera à ce que mouvements de jeunesse, clubs sportifs, écoles et autres associations accueillent en leur sein des personnes ayant un handicap mental, en collaboration avec le Plan Cohésion Social (PCS) et T21 Binche-Hainaut. "Plusieurs clubs sportifs ont déjà marqué leur accord pour accueillir des sportifs ayant un handicap mental, à savoir, le Boxing club Binche Bogota, le Club Sankuiju, le Volley Club Binchois, le BCJ Ressaix, la Royale Union Sportive Binche, le Baseball Binche Guardians, le Club de pétanque de Battignies, le Rugby Coyote Club et Badminton Mutu Binche. Nul doute que d'autres viendront également s'ajouter à cette liste", précise la Ville.

Il est également prévu de faire participer ces athlètes spéciaux à toute une série d'événements sur Binche, comme la journée sportive des sixièmes de l'enseignement communal, les jeunes foulées du semi-marathon ou encore l'Urban Heroes Challenge. Des sportifs présentant un handicap physique ou mental seront en outre récompensés lors des Mérites Sportifs. Enfin, il est également prévu d'organiser chaque année deux journées du sport adapté.