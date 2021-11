On en parle de plus en plus, les actions de prévention se multiplient et les sanctions s'alourdissent. Mais force est de constater que la lutte contre les déchets sauvages requiert toujours beaucoup d'effort dans le temps. Plutôt qu'un sprint, c'est donc un marathon de la propreté qui est proposé par l'asbl Be Wapp aux communes du sud du pays. Binche y prend part avec des actions prévues tout au long de la semaine.

Ce lundi, les gardiens de la paix et les agents constatateurs en environnement sillonnent le centre-ville et ses grands axes pour rappeler aux citoyens l’impact des actes inciviques. Dans leur collimateur, les dépôts, jets de mégots et autres déjections canines. "Pour offrir des solutions aux citoyens, nos agents distribueront gratuitement : cendriers portables, poubelles de voiture et sacs pour déjections canines", indique la Ville de Binche.

Mardi, la sensibilisation se poursuit. Des enfants de l'école du Centre de Leval vont endosser le rôle d'agent constatateurs et se rendront au marché hebdomadaire pour dresser de faux PV à l'attention des personnes qui commettent des infractions environnementales. Ils distribueront également des cendriers portables et des sacs pour déjections canines en sensibilisant les citoyens.

Mercredi et vendredi, les faux agents laisseront la place aux vrais. Ils sillonneront toute l'entité pour verbaliser les personnes qui commettent des incivilités. Enfin, jeudi, une action symbolique sera menée pour attirer l'attention des citoyens. Les agents placeront de la rubalise floquée avec le mot "Stop" après avoir fouillé des dépôts clandestins. L'objectif est d'attirer l'attention sur la gravité de ces gestes et leur impact sur l'environnement.