Binche, Cité du Gille mais aussi, Ville de vélo sans aucun doute. Elle vient d’ailleurs de se porter candidate pour l’organisation des Championnats de cyclisme. Le collège ne manque pas d’envie ni d’ambition et vise l’accueil du contre-la-montre dames et hommes élites en 2024 et 2028 ainsi que des championnats sur route dames et hommes élites en 2025 et 2030. Une candidature officielle doit être déposée auprès de la Belgian Cycling sous réserve d'une approbation par leur conseil d'administration.

On le sait, entre le collège communal de Binche et la petite reine, c’est une grande histoire d’amour. Sous la houlette du bourgmestre Laurent Devin et avec le soutien de l’ancien député provincial Richard Willame, la course Binche-Chimay-Binche a été remise en selle avec succès. La Cité du Gille accueillait en 2013 et 2017 le départ de la Flèche Wallonne. En 2018, c’est le championnat de Belgique de cyclisme sur route qui s’y déroulait. Et un an plus tard, la troisième étape du Tour de France y prenait son départ. Une édition qui rendait hommage à Eddy Merckx à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa première victoire sur la Grand Boucle.

Difficile de rêver mieux. Le bourgmestre Laurent Devin a d’ailleurs souvent qualifié ce départ d’étape comme un Graal. Mais celui-ci décroché, Binche n’entend manifestement pas se reposer sur ses lauriers et continue à dérouler le tapis rouge pour la petite reine, comme en témoignent ces nouvelles candidatures pour les Championnats de Belgique. En attendant un retour de la Grande Boucle? Binche vient en tout cas de recevoir le label ‘Ville à Vélo du Tour de France’...