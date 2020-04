Jean-Luc Pourbaix joue de la manivelle dans la Cité du Gille.

Comme beaucoup d'autres, Jean-Luc Pourbaix manifeste son soutien au personnel soignant, tous les soirs à 20 heures. Mais c'est de façon assez originale que le Binchois s'exprime. Tous les soirs en effet, Jean-Luc Pourbaix sort son orgue de barbarie pour offrir un petit concert.

"Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée", reconnait le Binchois avec modestie. "Il y en a qui le faisaient en France. Et je me suis dit que je pourrais le faire aussi à Binche."

Dans la Cité du Gille, Jean-Luc Pourbaix est notamment connu pour les masques qu'il confectionne. Mais l'artiste touche à tout, notamment aux orgues. Il en a d'ailleurs fabriqué quelques-uns, dont celui qui salue le personnel soignant tous les soirs. Une chanson différente à chaque fois sur la carte qui défile à coups de manivelle. Jean-Luc Pourbaix a même confectionné quelques partitions lui-même. Pour le reste, il s'approvisionne chez de rares fournisseurs en France. "Il y en a trois ou quatre en France. J'ai commandé quelques nouvelles cartes dans leur catalogue. Aujourd'hui, ils font ça au laser, ça va très vite. Moi, je travaille à la perceuse, ça prend plus du temps."

Le musicien a donc encore quelques cartouches pour assurer ses concerts printaniers. De quoi tenir jusqu'au 19 avril, voire jusqu'au 3 mai? "Oh, à mon avis ça va même durer plus longtemps que ça", prédit le Binchois. "Mais pour ma part, je vais bientôt arrêter les concerts. J'ai du temps libre, d'autant plus que j'avais préparé des céramiques pour de nombreux jubilés pour des carnavals dans la région du Centre. Mon stock servira pour l'année prochaine. En attendant, j'en profite pour retaper mes orgues."

Une chose est sûre, quelle que soit la durée du confinement, Jean-Luc Pourbaix ne s'ennuiera pas.