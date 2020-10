C'est une habitude à Binche, on ne perd pas de temps pour préparer son budget, ce qui permet d'en gagner dans la concrétisation des projets. Le conseil communal d'octobre voit donc traditionnellement passer cet outil primordial pour guider la politique de la majorité dans l'année qui vient. Et celle qui s'écoule étant pour le moins particulière, la majorité PS-MR-CI indique avoir voulu jouer les cartes de la prudence et de la solidarité.