L'armée a été appelée en renforts. Les résultats des tests des résidents sont attendus.

Les tests de coronavirus étaient très attendus à la résidence Jeanne Mertens, plus grande maison de repos publique de Wallonie. Une campagne de dépistage a été effectuée sur l'ensemble du personnel et les résultats viennent d'être livrés. Ils révèlent qu'un quart du personnel, soit une quarantaine de personnes, a été testé positif.

La direction de la résidence Jeanne Mertens indique avoir laissé le choix aux membres du personnel testés positifs de continuer à travailler ou de rester chez eux. La moitié a choisi de rester à la maison, "pour des raisons personnelles tout à fait compréhensibles", précisent le bourgmestre Laurent Devin et le président du CPAS Jean-Luc Fayt dans un communiqué. L'autre moitié travaille encore, mais effectue ses missions uniquement dans la section réservée aux résidents positifs.

Plusieurs pistes ont été suivies pour pallier l'absence de personnel, notamment des renforts venus du CPAS et de la Ville de Binche. Pas suffisant. Si bien que pour garantir le bon fonctionnement de la maison de repos, Laurent Devin et Jean-Luc Fayt ont pris la décision de faire appel à l'armée. "Après deux visites d’analyse de la situation, l’armée a décidé de venir prêter renfort en termes logistiques dès ce jeudi 23 avril", indiquent le bourgmestre et le président du CPAS. "Le rôle des militaires sera de prêter main-forte au personnel soignant dans les tâches quotidiennes avec 6 ambulanciers de jour et 2 ambulanciers de nuit."

Notons enfin que des tests ont également été effectués sur l'ensemble des résidents. Ils sont plus de 200. Les résultats sont attendus cette semaine. Mercredi dernier, les autorités de Binche indiquaient que 36 tests avaient été effectués. 22 résidents avaient été positifs, 8 étaient malheureusement décédés du covid-19.

"Depuis le début de la pandémie et les conditions de travail très difficiles, il est important de souligner le grand professionnalisme de tous les membres du personnel de la RJM, ainsi que de tous les médecins et autres personnels soignants collaborant avec la Résidence", commentent Laurent Devin et Jean-Luc Fayt. "Nous remercions également la direction et le personnel du CHU Tivoli qui nous conseillent et nous apportent également de précieuses aides logistiques. Nous tenons aussi à remercier les résidents et leur famille pour le sang-froid dont ils font preuve et pour le soutien qu’ils apportent à toute l’équipe de la Résidence Jeanne Mertens."