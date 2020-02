La circulation des trains est à l'arrêt. Une déviation a été mise en place pour les voitures.

Situation compliquée ce jeudi matin près de la gare de Binche. Peu après 9h30, un train est tombé en panne à hauteur du passage à niveau de la gare. "On ne connait pas encore les raisons exactes de la panne ni la durée de celle-ci", précise la Ville de Binche.

La SNCB précise de son côté que la durée de la perturbation est indéterminée pour le moment. Toujours est-il que la traversée du passage à niveau est impossible. Des déviations routières ont donc été mises en place à hauteur du rond point dit du Delhaize et à hauteur du carrefour Avenue Wanderpepen, Avenue de Burlet.

La circulation ferroviaire a aussi été interrompue. Des retards et suppressions sont donc possibles. En attendant la réparation et la reprise de la circulation ferroviaire, des bus ont été mis en circulation entre Binche et La Louvière. "Écoutez les annonces, consultez les tableaux d'affichage ou planifiez votre voyage via l'app SNCB ou sncb.be pour plus d'informations", commente la SNCB.