Deux parcours, de 5 et 11 km, sont proposés.

Il y a Berlin, Istanbul, Barcelone, Los Angeles, Dallas, Hong-Kong, Jérusalem ou encore Moscou et Milan. Et puis il y a Binche... qui fait partie des 150 villes du monde partenaires l’appli Runnin’City, à l'instar d'autres villes belges comme Bruxelles, Eupen, Braine-l'Alleud, Charleroi, Gand, Louvain ou Anvers. Grâce à l’Office du Tourisme de Binche, la Cité du Gille vient de rejoindre ce petit réseau.

Deux parcours de découverte touristique de 5 et 11 km sont en effet disponibles gratuitement depuis le 29 mai. Le principe ? Le GPS vocal et l’audioguide intégrés de Runnin’City, guident le coureur à travers Binche et les entités. L’application commente au passage, les différents points d’intérêt rencontrés. Il suffit de brancher ses écouteurs pour entendre les explications.

Le parcours de 5km guide à travers le Centre-Ville. La Ville n’aura plus de secret pour vous. Le parcours de 11 km vous emmène à travers sentiers, terrils, campagne à la découverte de Binche et son histoire. De nombreuses surprises touristiques seront au rendez-vous, même pour les Binchois...

Pour utiliser l'application téléchargeable sur les stores iOS (App Store) et Android (Google Play), pas besoin de connexion internet : il suffit simplement de télécharger le parcours choisi à l’avance.