L’hôtel de ville de Binche, la collégiale Saint-Ursmer...autant de monuments que les Binchois peuvent admirer au quotidien. Mais qui les a déjà vu du ciel ? Qui a déjà pu contempler le tracé des remparts du point de vue d’un oiseau, ou la Grand-Place depuis le sommet du beffroi ?

Du 11 septembre au 24 octobre, il sera possible de découvrir ces vues inédites de la ville de Binche et de redécouvrir la cité du Gille sous un autre angle. Les Marais de Buvrinnes, le Parc Communal, la Grand-Place et d’autres merveilles binchoises seront à découvrir au Musée du Masque au cour d’une exposition où les joyaux binchois s’offriront aux visiteurs "comme si vous étiez doté de la faculté de lévitation", peut-on lire dans le dossier de présentation de l’événement, qui ouvre ses portes à l’occasion du week-end des Journées du patrimoine. "Vos yeux, mais aussi vos oreilles se plairont à percevoir ce que, - sans doute-, ils n’avaient jamais imaginé."

Après six semaines, cette exposition conçue par Victro Exhibition en collaboration avec la ville de Binche et le Musée international du Carnaval et du Masque, qui entend montrer que Binche possède d’autres chefs d’œuvre que le carnaval s’exportera. Elle sera visible dans d’autres villes wallonnes, mais aussi en Flandre et en France.