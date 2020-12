C'est le soulagement pour de nombreux parents d'élèves de l'école communale d'Hennuyères. Mais aussi pour l'institurice en charge de la classe de 3e C. La ministre de l'éducation Caroline Désir (PS) a décidé d'accéder à la requête de la Ville de Braine-le-Comte et à celle des parents : la classe ne sera pas supprimée subitement en milieu d'année comme cela avait été annoncé la semaine dernière.

"Depuis le début de la pandémie, j’ai été particulièrement attentive à répondre aux mieux aux difficultés qu’elle engendre au sein des établissements scolaires", débute la ministre. "Dans ce contexte, je suis évidemment sensible à son incidence sur le comptage du 1er octobre et aux conséquences de celui-ci sur l’organisation de vos écoles. Dans l’esprit des dérogations accordées jusqu’ici aux pouvoirs organisateurs rencontrant des situations similaires, j’ai décidé, à titre exceptionnel, d’accorder le maintien des 24 périodes d’instituteur primaire jusqu’au 30 juin 2021."

L'insitutrice garde donc sa place jusqu'à la fin de l'année scolaire et les enfants de la classe de 3e C pourront rester ensemble. La veille des congés, la direction de l'école avait envoyé un courrier aux parents indiquant que, dès le 4 janvier, cette classe serait supprimée et ses élèves répartis dans les classes de 3e A et 3e B. S'en est suivie une forte mobilisation des parents concernés.

Cette situation s'est présentée en milieu d'année suite à une erreur d'appréciation de la direction de l'école qui aurait dû démarrer l'année dans ce nouveau schéma à deux classes plutôt que d'attendre le mois de janvier. La motivation avancée est en effet la mesure de recomptage mise en place entre janvier 2020 et octobre 2020 : l’école a perdu 5,18% des inscriptions donc une classe doit être supprimée. Ce qui chagrinait aussi les parents, c'est la fameuse bulle sanitaire qui aurait volé en éclat.

Les parents ont ainsi écrit à la ministre de l'éducation pour tenter de trouver une solution. Ils ont été précédés par la commune de Braine-le-Comte, également favorable à report de cette suppression, qui avait envoyé un courrier dès le 11 décembre via le bourgmestre Maxime Daye. Avec, finalement, la réponse positive que l'on connaît. De quoi reprendre l'année scolaire sereinement dès lundi, même si une possible suppression de classe pour l'année scolaire 2021-2022 reste à l'ordre du jour. Tout dépendra des nouvelles inscriptions...