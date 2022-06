Le député, François Desquesnes, interrogera cet après-midi le ministre sur l’agenda des travaux.

Enfin une bonne nouvelle pour les habitants de Neufvilles et plus particulièrement pour ceux qui résident aux abords de la N524. Depuis l’effondrement karstique de la chaussée, il y a plus d’un an maintenant, ils vivent l’enfer avec le charroi important provoqué par les déviations tout en subissant également les vitesses excessives des automobilistes et les vibrations liées au passage des poids lourds. Bonne nouvelle pour eux, le rapport du bureau d’études INISMA révèle que la route est réparable. Il faudra simplement renforcer les fondations.