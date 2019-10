Le petit bichon a été sauvé la SPA de La Louvière.

La SPA de La Louvière a procédé à un nouveau sauvetage ce mercredi. Booba, un petit Bichon âgé de 10 ans a été découvert dans un très état. "Il était infesté de puces, portait presque l'équivalent de son poids en poils morts et dégageait une odeur pestilentielle mêlant bière, urine et excréments", témoigne la SPA. "Resté sans soins depuis 5 ans, Booba était même incapable de boire ou manger facilement à cause de ses dreadlocks d'une dizaine de centimètres qui lui tombe sous le museau."

C'est l'unité verte de la police de La Louvière qui a décidé de procéder à la saisie administrative du chien. "A notre arrivée, le propriétaire jugeait la situation normale et s'est même étonné d'être dérangé pour si peu", poursuit la SPA louviéroise. "Il a même osé dire que l'état du chien avait déjà été bien pire. En fait, il explique qu'il n'a simplement pas eu le temps de faire toiletter son chien avant..."

Le propriétaire a finalement choisi de faire abandon de son chien au refuge. "Au refuge, nous ne comprenons pas... comment peut-on regarder chaque jour son animal et sciemment le négliger ?", se demande la SPA. "C'est évidemment de la maltraitance et aucun animal ne devrait avoir à subir pareil traitement."

Une fois remis entre les mains de la SPA, Booba a été tondu en attendant de recevoir un toilettage digne d'un Bichon. "Le petit Booba recherche déjà une famille qui acceptera de l'adopter avec ses bien lourdes valises. De notre côté, nous examinons avec notre avocat les possibilités de poursuivre l'ancien propriétaire de Booba pour les mauvais traitements endurés si longtemps."

La SPA en profite pour lancer un appel aux dons pour leur permettre de faire face aux frais liés à l'accueil de Booba et aux poursuites qui suivront (numéro de compte : BE03 8791 1063 0184).

© DR



© DR

© DR



© DR