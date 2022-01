Le Ministre Willy Borsus rencontrera la majorité des acteurs du projet de la Boucle du Hainaut le 25 janvier prochain.

Lors de la dernière séance du Parlement Wallon concernant le projet de la Boucle du Hainaut, le député wallon François Desquesnes interrogeait le Ministre de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, sur la programmation de réunions entre ce dernier et les différents intervenants de ce projet de liaison électrique aérienne. Le député wallon avait par ailleurs insisté sur l'importance qu'aurait une rencontre entre Willy Borsus et son homologue flamande Zuhal Demir. L'ensemble de ces réunions devaient être programmées par Willy Borsus dans le courant du mois de janvier et c'est presque chose faite.

"En ce qui concerne le 25 janvier prochain, trois séances de dialogue et de restitution successives auront lieu respectivement à 17, 19 et 21h30", explique Willy Borsus. "La première avec l’association Révolht, la deuxième avec les Communautés de Wallonie Picarde, la Communauté Urbaine du Centre, les villes et communes concernées. La troisième avec les associations représentatives des agriculteurs. Il s’agira de séances consacrées, chacune à la présentation de l’étude de Mme Bekelo suivie d’échanges et de questions avec les différents acteurs cités. Une quatrième séance a été fixée au 1er février prochain avec la Commission parlementaire".