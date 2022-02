L'experte canadienne ayant rejeté la proposition de Revolht en l'espace de cinq jours, le député estime que le dossier doit être à nouveau analysé.

Cette après-midi, le député wallon François Desquesnes interpellait à nouveau le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, à propos du projet de ligne à très haute tension de la Boucle du Hainaut. Lors de son interpellation, le député wallon mentionnait, d’une part, son idée de reprise à zéro du dossier de la Boucle du Hainaut et d’autre part, la divergence de propos de l’experte indépendante Ménélika Bekolo entre les réunions menées le 25 janvier et le 1er février dernier. Un recours à cette expertise indépendante qui peut être bypassé pour François Desquesnes.

"La remise à zéro du dossier et ce que Revolht demande, ce n’est pas très loin en la matière", explique le député wallon. "Revolht demande qu’Elia fasse cette étude complémentaire pour aller jusqu’au bout de l’examen de la faisabilité en courant HVDC avec les différentes techniques d’écoulement du courant. Qu’Elia fasse ce travail-là et qu’il puisse être suivi et accompagné par les acteurs du débat c’est-à-dire les citoyens, les communes et la Région. Aujourd’hui Elia, ce sont des spécialistes du courant alternatif mais comme les technologies évoluent, il faut aussi qu’Elia s’y mette. C’est une technologie d’avenir. Il faut pousser, forcer Elia à étudier ce scénario qui pour moi et pour Revolht est un scénario d’avenir en terme de développement de réseau à l’échelle européenne".