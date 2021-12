Le député sonégien voudrait que le régulateur de l'énergie tranche la question du choix technologique posé par Elia.

La Boucle du Hainaut s'invitera à nouveau à la tribune du parlement wallon ce mardi 21 décembre. Trois parlementaires wallons questionneront à nouveau le ministre de l'Aménagement du territoire Willy Borsus concernant le projet et ses suites après la divulgation de l'étude canadienne à ce sujet.

Une étude qui n'arrange pas vraiment les opposants à ce projet de ligne aérienne à haute tension porté par Elia et traversant 14 communes entre Avelgem et Courcelles. Ménélika Bekolo Mekomba, l'ingénieure mandatée par le gouvernement wallon pour produire une contre-expertise, a plutôt conforté les choix technologiques d'Elia, comme l'avait fait une autre étude, celle de Jing Dai, il y a un an.

Selon l'étude Mekomba, l'option d'Elia, à courant alternatif, coûterait moins cher et reposerait sur des choix technologiques moins complexes à mettre en œuvre que l'option à courant continu. "Plusieurs études scientifiques s’accordent pour dire que la rentabilité économique d’une liaison HVDC (NdLR: Haute tension à courant continu) ne serait atteinte que pour des distances supérieures à 400 km voire 600 km et plus." La distance entre Avelgem et Courcelles (84,8 km) "ne justifierait pas la pertinence économique de construire un lien HVDC pour permettre les transits entre l’Ouest et l’Est de la Belgique", lit-on dans l'étude.