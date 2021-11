La Boucle du Hainaut s'est à nouveau invitée à l'agenda du parlement wallon ce mardi 9 octobre, à l'occasion de plusieurs questions adressées au ministre wallon de l'Aménagement du territoire Willy Borsus. Les parlementaires trépignent de savoir ce que contient l'étude commanditée par le ministre Borsus auprès de l'experte canadienne Ménélika Bekolo Mekomba, à qui il a été confié la mission de contre-expertiser le projet d'Elia et d'analyser de potentielles alternatives possibles pouvant remplir les missions de la Boucle du Hainaut.

Une autre actualité agitait les parlementaires: celle du groupe Revolht, association de citoyens opposés au projet d'Elia tel qu'il est présenté, qui a formulé une contre-proposition d'usage du courant continu en point à point pour acheminer l'électricité off-shore.

Elia conforté dans son choix

Si le "rapport Bekolo" n'est pas encore prêt à être diffusé, "je peux dès à présent vous faire part d'un certain nombre de conclusions synthétiques" a néanmoins annoncé le ministre. Et ces conclusions rejoignent l'étude faites par Jin Daï et les choix défendus par Elia, à savoir que "l'ajout d'une liaison parallèle à la liaison Mercator 380 kV (entre Anvers et Bruxelles ndlr) est nécessaire", que cette liaison entre Avelgem et Courcelles est indispensable pour mettre à disposition du marché européen de l'électricité des éoliennes offshore, permettant notamment une baisse des prix.

Concernant le choix technologique pour la nouvelle liaison, aérienne en courant alternatif, "Mme Bekolo estime non envisageable l'enfouissement complet en courant alternatif." Une liaison en courant continu aérienne ou souterraine "serait réalisable toutefois selon elle à exclure compte tenu d'éléments scientifiques et de coûts."

Dès lors, "suivant Mme Bekolo, deux choix sont envisageables: une liaison aérienne en courant alternatif ou la liaison aéro-souterraine en courant alternatif suivant certaines limites relatives à l'enfouissement, soit pas plus de 8 km de liaisons enterrées. "Cette solution est plus complexe en termes de technique, de fiabilité et économiquement plus couteuse, mais diminue impact de la ligne sur le territoire concerné."

Affaire pliée dès lors? Non. Le ministre entend bien mener un nouveau round d'échanges, avec l'experte canadienne, mais aussi avec Revolht, l'UMons qui a travaillé sur la proposition de Revolht, son homologue flamande Zuhal Demir, qui a le dossier frère Ventilus sur son bureau et qui suscite également une forte opposition des mandataires ouest-flandriens, et Elia.

Les discussions se poursuivront

Concernant la proposition de Revolht, le ministre indique en avoir pris, mais aussi des nuances que l'UMons.." A savoir: acheminer l'électricité offshore vers le centre du pays, augmenter la capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables, assurer l'accès compétitif à l'électricité ou encore fiabiliser l'approvisionnement électrique en Hainaut.

"Soyez assuré qu'avant de prendre quelque orientation que ce soit, je veillerai à m'approprier complètement ensemble des études et dialogues complémentaires et de veiller que, dans ce dossier, l'élément impact par rapport aux communes, aux citoyens, à l'environnement, aux activités, soit pris en compte", a conclu Willy Borsus.

Pour sa part, le député François Desquesnes retient 2 choses: "Mme Bekolo confirme une liaison intéressante à l'échelle belge de transport de l'énergie. Nous avons à faire à un projet qui dépasse les seuls besoins de la région hennuyère, et il est logique que les Hennuyers ne soient pas les seuls à en supporter le coût."

Quant à l'argument du coût trop élevé pour une alternative en courant continu, il souhaite "ne pas retenir cet élément. Il est logique du point de vue efficience économique voire énergétique de la part d'une experte. Mais le territoire paierait un prix trop élevé" au niveau des externalités, estime-t-il.