La saga continue. Vendredi dernier, la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, s’est rendue dans quatre communes de la Wallonie concernant la boucle du Hainaut. Une visite très attendue de la part des autorités communales du centre, directement concernées par le projet. C'est notamment le cas de Seneffe, qui pourrait être la première commune belge avec deux lignes à hautes tensions sur son territoire.

Pour la première fois, Céline Tellier a donc rencontré les citoyens d’Ath, Chièvres, Soignies et Seneffe. "Après avoir suivi de près l’importante mobilisation citoyenne sur ce projet, il était important pour la Ministre de se rendre sur place pour entendre et mieux comprendre la réalité des personnes potentiellement impactées par le projet", explique la porte-parole de la ministre. Parmi ces personnes, des agriculteurs qui ont exprimé leurs craintes.

© Arnaud Guérard

Au matin, la ministre s’était entretenue avec l’ensemble des bourgmestres de la zone concernée. "Madame Tellier s'est posée la question, comme nous, de la pertinence du tracé de la ligne", déclare Manel Rico Grao, échevin en charge de l'environnement à Seneffe. "Elle a rencontré un refuge pour animaux, des riverains mais aussi des associations. C'était important de montrer la réalité du terrain, qui peut parfois être abstraite."

Même si la décision finale revient au ministre Willy Borsus, en charge de l’aménagement du territoire, Céline Tellier a décidé d’agir à différents niveaux. Cette dernière fixera des valeurs seuils en matière de champs électromagnétiques. La Wallonie n’a, en effet, pas encore de valeurs limites alors qu'en Flandre, le niveau maximum a été fixé à 0,4 micro-teslas. "Dans une des maisons visitées, nous avons mesuré un pic d'un micro-teslas", explique Manel Rico Grao. "C'est bien au-dessus des normes conseillées par des études sérieuses, qui indiquent qu'au-dessus de 0,4, l'impact est important sur les enfants".

© Arnaud Guérard

L'objectif est donc d’éviter tout risque pour la santé des animaux mais surtout, des plus petits. Un point que confirme la ministre wallonne de l'environnement : "La priorité est de protéger la santé de la population, et notamment celle des plus fragiles, dans l’optique de faire de la Wallonie un territoire sain", déclare Céline Tellier. "J’utiliserai mes compétences pour limiter les impacts des champs électromagnétiques sur les citoyens, les animaux et le vivant".

Une étude sera également lancée pour "approfondir la question de l’impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé, l’environnement, et les êtres vivants en général". La ministre espère avoir les résultats d’ici la fin de l'année. Cette étude pourra ainsi rentrer dans le débat, avant que Willy Borsus prenne sa décision. Une annonce qui devrait tomber début avril, si elle n'est pas reportée.