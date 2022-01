Dans un communiqué, les 14 bourgmestres saluent l'organisation de cette séance et remercient le ministre de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, de son écoute tout au long de la procédure de révision de plan de secteur initié par Elia. Néanmoins, ces bourgmestres regrettent que la proposition d'enfouissement de la ligne à haute tension proposée par le groupe citoyen Revolht, n'ait pas été intégrée dans la procédure d'analyse de l'experte Menelika Bekolo Mekomba.

Dans un dossier si important, les 14 bourgmestres estiment, au vu des répercutions à moyen et long terme sur la population, qu'il est indispensable de mener toutes les investigations avant de décider. L'ensemble des bourgmestres concerné souhaite donc un examen approfondi de cette proposition citoyenne. Ils attendent une réponse du ministre Willy Borsus qui tiendra compte des paramètres techniques et économiques mais aussi des aspects sanitaires et environnementaux essentiels au cadre de vie des citoyens.