Une proposition de décret émise par un citoyen ? Oui, c'est possible. C'est même ce qu'a fait Geoffrey Picron, un membre actif du comité citoyen Revolht qui lutte contre le projet Boucle du Hainaut. Cet architecte lensois a profité de l'outil de démocratie participative "mawallonie.be", une sorte de boîte à idées, pour tenter de faire bouger les lignes. Sa proposition a déjà reçu le soutien de plusieurs centaines de personnes.

Il réclame, au même titre que de nombreux autres citoyens, une norme sanitaire sur les effets des rayonnements non ionisants. "L’effet des rayonnements non ionisants (les champs électromagnétiques émis par les lignes haute tension, les antennes wifi ou GSM) sur la santé humaine sur le long terme sont mal connus", explique Geoffrey Picron. "Un certain nombre d’études scientifiques menées depuis plus de 30 ans tendent à démontrer qu’ils ne sont pas pour autant nuls. Dans ce domaine, le progrès technologique et les intérêts économiques s’affrontent en permanence avec les inquiétudes légitimes des citoyens."

Le principe de précaution, soutenu par de nombreux textes législatifs constitutionnels européen et nationaux, est généralement mis en avant mais les limites et précautions à prendre ne sont pas formellement définies dans le cadre législatif wallon. Cela implique systématiquement délais, affrontements et recours pour de nombreux plans de développement et projets au détriment de tous.

"Cette proposition ne concerne donc pas que la problématique de la Boucle du Hainaut", signale le collectif Revolht. "Mais aussi de nombreux défis sanitaires qui vont se présenter prochainement dans notre pays, parfois dans le jardin même des citoyens et encore plus sournoisement dans les ondes diffusées dans notre environnement."

Pour Geoffrey Picron, cette proposition de décret se veut constructive. "En définissant clairement les limites et précautions à prendre dans le cadre de projet d’installations stationnaires émettrices de rayonnements non ionisants, il devient possible d’avancer et de faire évoluer plus sereinement notre société."

Le groupe Revolht demande que les Wallons soutiennent également ce texte en votant pour lui sur le lien : https://www.mawallonie.be/posts/52628-proposition-de-decret-relatif-a-la-protection-contre-les-eventuels-effets-nocifs-et-nuisances-provoques-par-les-rayonnements-non-ionisants?fbclid=IwAR1QKldBGjEdv9UB7-Key_dbbjkRTT2dsGVu231MNYgNst3UHlmwfR06kEk