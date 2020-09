Lundi soir, Elia est venu défendre son projet de Boucle du Hainaut devant le conseil communal d'Écaussinnes. La séance se tenait à huis-clos en raison des mesures sanitaires, mais était diffusée sur Facebook. De nombreux citoyens opposés au projet de ligne haute tension étaient tout de même venus manifester leur mécontentement à l'extérieur du conseil.

Que s'est-il passé ensuite? Elia affirme que son personnel a été violemment pris à partie par des manifestants, qu'il a fait l'objet de menaces et de tentatives d'atteinte à leur intégrité physique. Si bien que dans la journée de mardi, le gestionnaire a communiqué qu'il suspendait sa participation aux prochaines réunions publiques sur la Boucle du Hainaut. Écaussinnes était le point de départ de cette tournée d'information.

La décision d'Elia et les accusations portées contre les manifestants ont fait bondir les Survoltés d'Écaussinnes, groupe de citoyens opposés au projet. Ils confirment avoir hurlé leur refus au projet et soutenir le collège communal dans son rejet unanime de la ligne haute tension. Mais ils démentent avoir agressé le personnel d'Elia.

"Entre 19 et 23 heures, les citoyens d’Écaussinnes ont eu un seul contact visuel de trois secondes avec l’équipe-projet de Elia à 22h26, lors de leur sortie du bâtiment communal et leur entrée dans un véhicule blindé sous la protection de la police et de leurs gardes du corps. Trois secondes durant lesquelles il n’y a eu aucun contact physique avec ces personnes, si ce n'est effectivement une légère bousculade de leur véhicule blindé", communiquent les Survoltés d'Écaussinnes. "Est-ce cela pour Elia la définition d’une « agression » pour justifier d’annuler toutes les réunions d’information sur un projet d’une telle ampleur et ainsi encore en rajouter sur leur gestion désastreuse de la communication autour de ce projet?"

Malgré le contexte particulier imposé par la pandémie de coronavirus, Elia a lancé une grande campagne de communication pour tenter de convaincre du bienfait de cette ligne haute tension qui traverserait 14 communes. Site internet dédié au projet, capsules vidéo, communiqués de presse et séances d'information qui viennent de prendre du plomb dans l'aile. Mais de nombreuses inquiétudes continuent de peser sur ce dossier. Et du côté des Survoltés d'Écaussinnes, on déplore le peu de temps laissé pour appréhender tous les enjeux du projet avec une période officielle de consultation citoyenne limitée à 15 jours.

"15 jours pour nous permettre, nous citoyens, de comprendre un dossier hyper technique de 340 pages! 15 jours pour nous permettre, nous citoyens, de comprendre les tenants et aboutissants d’un projet qui pourrait changer notre cadre de vie de façon fondamentale et irréversible! 15 jours pour nous permettre, nous citoyens, de comprendre les impacts sur notre santé, sur l’agriculture, sur les animaux, sur l’environnement, sur l’écologie, sur notre patrimoine!", s'indignent les Survoltés d'Écaussinnes. On l'aura compris, il y a de la friture sur la ligne haute tension.