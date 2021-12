Le Ministre de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, interpellé à nouveau ce mardi au parlement wallon concernant le dossier de la Boucle du Hainaut, propose l'organisation d'une réunion avec les différents acteurs concernés afin d'avoir l'ensemble des éléments qui lui permettront de se positionner sur le projet.

"J’ai prévu une rencontre de travail qui va concerner aussi bien l’association Révolht, les communes et leur structure territoriale de communauté de commune, par ailleurs les agriculteurs et les parties prenantes. D’autre part, je considère que notre commission parlementaire est un interlocuteur évident pour poursuivre notre dialogue. Nous avons donc exploré un certain nombre de dates afin de voir les disponibilités des uns et des autres. En janvier, je souhaite que puisse être vidé l’ensemble de ces réunions. A titre prévisionnel, cela doit m’être confirmé de manière incessante, que le 25 janvier nous puissions avoir les rencontres avec les autres interlocuteurs."