Hier soir, la branche seneffoise de l'ASBL Revolht rencontrait le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, Willy Borsus, pour faire la lumière sur la surprenante volte-face opérée il y a plusieurs semaines par l’experte indépendante Menelika Bekolo. Mandatée par le cabinet du ministre, la Canadienne avait présenté deux analyses diamétralement opposées en l’espace de quelques jours.

Ce changement inopiné a été vécu comme un non-sens pour les membres de Revolht qui se sont donc interrogés sur l'impartialité de l'experte indépendante. Désormais en possession des deux présentations, le groupe citoyen a demandé au ministre de l'Aménagement du Territoire de bien vouloir prendre connaissance des divergences entre les slides.

"Nous avons dorénavant bien la preuve que les présentations de madame Bekolo étaient différentes. Nous avons reçu la présentation qu’elle a faite le 1er février. Nous avons la version informatique", explique Marie Reman. "Maintenant, nous avons demandé au ministre de recevoir la présentation que nous nous avions reçue le 25 janvier. Celles-ci sont sur deux supports différents mais nous pourrons tout de même montrer que les deux présentations étaient complètement différentes et donc qu’elles n’étaient pas axées vers les mêmes choses. Ce n’est pas qu’elles ne racontaient pas la même chose mais elles ne parlaient pas des mêmes parties du dossier. Autant la version de la présentation du 1er février était à la disposition du cabinet de monsieur Borsus, autant ils n’ont jamais reçu la présentation que l’experte avait faite le 25 janvier dernier".

N'ayant plus confiance en l'indépendance de Menelika Bekolo, le groupe citoyen a demandé au ministre Willy Borsus de faire expertiser leur projet de ligne de courant continue par une tierce personne. "Revolht Seneffe a demandé une contre-expertise de la contre-expertise", ironise Marie Reman, membre de l’ASBL Revolht. "Ils ont demandé à ce qu’ils aient une expertise complète de notre projet de ligne en courant continu enterrée. Monsieur Borsus a écouté la requête et a noté le point. Il n’a pas donné davantage d’informations".

Pour rappel, Menelika Bekolo avait rendu un rapport d'expertise, le mois dernier, dans lequel elle analysait la proposition du distributeur d'électricité Elia. Elle y notait également que l'alternative proposée par Revolht d'utiliser des flux électriques souterrains provenant des éoliennes off-shore était envisageable mais devait être étudiée plus amplement. Le 25 janvier, l'experte abordait la faisabilité du projet Revolht lors de la réunion qui s'est tenue entre l'experte et les membres de Revolht.

Quelques jours plus tard, le 1er février, lors de sa présentation devant la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture du Parlement de Wallonie, l'experte canadienne affirmait désormais que la proposition de l'ASBL n'était plus pertinente. Menelika Bekolo avait également modifié son rapport et ajouté 10 slides dans lesquels elle démontrait le manque de pertinence du projet citoyen. "C’était une analyse de notre proposition qu’elle prétendait, une semaine avant, très longue à analyser et dont elle n’avait pas le temps en trois mois. Nous n’avons pas compris ce qu’il se passait", confiait Marie Reman, à chaud, peu après avoir pris connaissance de cette seconde présentation.