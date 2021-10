Quel est l'impact des champs électromagnétiques sur la santé humaine, l'environnement et la biodiversité? Cette question se pose avec acuité depuis que le projet de Boucle du Hainaut est sorti des cartons d'Elia. Le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension veut construire une nouvelle liaison aérienne de 84 km d'Avelgem à Courcelles, traversant 14 communes hennuyères. De nombreux riverains s'y opposent, tout comme les communes concernées. Parmi leurs inquiétudes, l'impact sanitaire de cette ligne de 380 kV et l'absence de législation spécifique à la Belgique et à la Wallonie quant aux normes d'exposition aux champs électromagnétiques.

C'est pourquoi la ministre wallonne de l'environnement a commandité une étude se penchant sur la question des champs électromagnétiques et réalisant un comparatif des différentes législations en vigueur en la matière. Le travail a été confié à la Pr. Catherine Bouland, chercheuse au Centre de recherche en santé environnementale de l'ULB et membre du BBEMG, un organisme de recherche belge qui analyse les effets biomédicaux des champs électriques et de l’induction magnétique générés par le transport et l’utilisation de l’énergie électrique.

Récemment, plusieurs membres de l’asbl Revolht, qui s'oppose à la Boucle du Hainaut, ont rencontré le cabinet de la Ministre Tellier pour discuter des premiers résultats de l'étude. Soulignant le sérieux avec lequel elle a été menée, les membres de l'asbl mettent en avant les éléments suivant.

Premièrement, que les normes qui s'appliquent en Belgique et en Wallonie sont les seuils établis par l'ICNIRP (la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) pour les effets à court terme. Pour les effets à long terme, l'ICNIRP se dit incapable d'établir des seuils, faute de données suffisantes et d'études concordantes et recommande la prudence.

Revolht pointe que "l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'il y a corrélation entre l'exposition aux champs électromagnétiques des lignes à haute tension et des cas de leucémie infantile." Au niveau environnemental, "l'unanimité des études montre un effet négatif sur les pollinisateurs, en particulier les abeilles."

En conclusion, les recommandations des auteurs de l'étude "vont dans le sens des pays les plus prudents, c'est-à-dire de mettre en place des mesures pour contrôler les effets à long terme."

Une nouvelle réunion de suivi a été demandée par l'asbl Revolht, qui estime néanmoins que face à ces constats, "le Ministre Borsus ne peut pas, à l’heure actuelle, se prononcer favorablement sur le projet de Boucle du Hainaut désiré par Elia tant que la Ministre Tellier n’a pas proposé une évolution de la législation environnementale sur les champs électromagnétiques."