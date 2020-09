La ligne haute tension pourrait avoir un impact négatif sur la faune et la flore.

Le projet de ligne haute tension développé par Elia n'en finit pas de soulever un vent de protestation. À Écaussinnes, qui devrait être traversée par la Boucle du Hainaut si le projet aboutit, le conseiller Sébastien Deschamps apporte une nouvelle pierre à la mobilisation en pointant les risques que présente cette autoroute électrique pour la réserve naturelle de Restaumont.

"D'après le dossier de base d'Elia, il y a possibilité d’implanter les futurs pylônes en dehors de la réserve naturelle. Mais les câbles électriques de 380.000 volts passeraient néanmoins dans la réserve, avec des effets négatifs sur la faune et la flore", soulève Sébastien Deschamps. "Les menaces ne se limiteraient pas à la durée du chantier, mais la perturbation du milieu naturel aurait des effets à long terme, en raison notamment des champs électromagnétiques. Il y aurait également un risque de collision et d'électrocution pour les oiseaux partant ou rejoignant la réserve naturelle de Restaumont. La station de potabilisation jouxtant la réserve naturelle se situe, elle aussi, dans le périmètre de réservation sollicité par Elia. La distance minimale de sécurité entre la station de potabilisation et la ligne à très haute tension ne pourrait pas être respectée."