L'enquête avance peu à peu en ce troisième jour après la catastrophe survenue à Bracquegnies dimanche lorsque deux cousins, à bord d'une BMW, ont foncé sur un groupe de carnavaliers qui effectuaient le ramassage. Suite à leur audition effectuée hier soir, le conducteur Paolo F. a été inculpé d'homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Le passager, Nino F., a quant à lui été libéré sous conditions.

"Mon client a été inculpé pour non-assistance à personne en danger et a été libéré moyennant le respect de conditions" explique Nasredine Benzerfa, l'avocat de Nino. "Il doit répondre à toutes les convocations policières et judiciaires ; ne pas rentrer en contact avec les victimes ; poursuivre son activité professionnelle et ne pas changer d'adresse ou informer le magistrat instructeur de tout changement d'adresse. Ce sont les conditions imposées à mon client".

Pour le moment, Nino peut donc reprendre sa vie en veillant au respect de ces conditions. Parallèlement, l'enquête suit son cours afin de rassembler tous les éléments. Une fois que l'enquête sera clôturée, Nino sera amené à s'expliquer devant le tribunal selon les évolutions du dossier. Habitant dans la région même où se sont produits les faits, la sécurité de Nino pourrait être mise en danger tel que cela a été suggéré par de nombreuses menaces publiées sur les réseaux sociaux. Son avocat lui a donc conseillé de quitter la région quelques temps.

"Il n'y a aucune sécurité prévue", précise Nasredine Benzerfa. "J'ai conseillé à l'intéressé de changer provisoirement de lieu et d'aller habiter ailleurs parce qu'il habite une petite ville. Il risque donc d'être inquiété, importuné, harcelé. Je lui ai aussi conseillé de suspendre ses contacts via les réseaux sociaux".

Lors de ses entretiens avec son avocat, l'homme s'est dit complètement abattu. "C'est quelqu'un qui avait une vie normale, comme vous et moi. Il s'est retrouvé dans une situation qui le dépasse complètement avec des morts, avec des blessés et plein de tristesse".