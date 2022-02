Ils étaient annoncés, ils sont désormais planifiés ! En avril prochain, les travaux visant à doter le club de football de Strépy-Bracquegnies d’un nouveau gazon synthétique débuteront. Le document officialisant la demande de permis pour réaliser ces aménagements a été officiellement signé ce jeudi par le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS). Pour ce dernier, il s’agit d’une réelle nécessité afin de permettre aux joueurs d’évoluer au sein d’infrastructures de qualité.

"C’est peu dire que le club de Bracquegnies Sport est le moins bien loti en termes de terrain", souligne le bourgmestre. "Il n’y a pour ainsi dire plus de pelouse et il n’est pas rare de devoir postposer les matches tant son état est catastrophique. C’est une situation qui est historique, en réalité. J’ai moi-même joué sur ce terrain en étant plus jeune et il était déjà dans cet état. Rien de neuf sous le soleil donc, mais il était temps d’intervenir."

D’autant que la pratique du football a évolué. "Les joueurs et leurs parents ont naturellement plus d’attente. Personne n’osera contester le bien fondé de cette décision. La situation est telle qu’elle nécessite une intervention le plus rapidement possible." Au total, c’est un important budget de 700 000 euros qui est ainsi dégagé pour permettre la bonne réalisation de ces travaux. Le tout sur fonds propres.

"Il est extrêmement rare que nous procédions de la sorte mais nous ne pouvions pas nous permettre d’espérer décrocher d’éventuels subsides. Cela aurait encore reporter le projet de plusieurs mois, et ce n’était tenable pour personne au sein du club." Un club qui a clairement été victime de l’état de son terrain, certains joueurs ayant préféré se diriger vers des infrastructures de meilleure qualité.

Le gazon synthétique sera réalisé avec une sous-couche d’absorption des chocs. Divers équipements – filets pare-ballons, main-courante, buts, abris pour les joueurs – sont prévus, de même qu’un éclairage LED. Ils viendront ainsi compléter les nouveaux vestiaires, déjà réaménagés, et donner la touche finale au club. Tout devrait être prêt pour la reprise du championnat, en août prochain donc.