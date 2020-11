Après un congé de Toussaint prolongé, les écoliers vont retrouver le chemin des classes lundi. Mais en coulisses, ce congé prolongé n'en avait que le nom, tant les équipes éducatives s'activent depuis plusieurs jours pour cette rentrée des classes placée sous code rouge.

C'est le cas à l'Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance. Les 900 élèves de maternelles et primaires reprendront les cours plus ou moins normalement. Pour les 900 autres du secondaire, on alternera entre présentiel et distanciel. Mais les nouvelles dispositions ne sont pas faciles à mettre en place.

"Il y aura des cours à distance pour les élèves du deuxième et troisième degré. Mais nous avons décidé de scinder les degrés plutôt que les classes afin d'éviter au maximum que les bulles se mélangent pour les cours à option. Nous y travaillons encore", nous confie-t-on à l'INDBE vendredi après-midi.