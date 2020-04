Ils sont confectionnés par une entreprise de travail adapté wallonne.

Alors que le gouvernement fédéral peinait à se positionner sur l’usage du masque lors de la fréquentation de lieux publics, certaines communes prenait les devants et décidait de porter une attention particulière à la gestion des masques buccaux. C’est le cas de Braine-le-Comte, où la collège vient d’examiner la possibilité d’offrir du matériel à l’ensemble de la population.

La commune offrira donc prochainement un masque de haute qualité à chaque citoyen. 30.000 masques lavables "3 plis" sont commandés et en cours de production. Ils seront livrés dans la seconde moitié du mois de mai. "Ces masques, nous savons d’où ils viennent, comment et par qui ils sont réalisés, le soin qui est apporté à leur confection. Ce ne sont pas des produits importés de l’autre bout du monde, sans garantie de qualité ou de respect des commandes et délais de livraison, par exemple", insistent les autorités locales.

"Le masque, que chaque Brainois recevra, allie confort et qualité : ils sont en tissu doux, de couleur neutre. Une barrette permet un pincement au niveau du nez pour un meilleur maintien (sans buée pour les porteurs de lunettes). Il se porte grâce à deux longs élastiques, placés à l’arrière de la tête, plutôt qu’au niveau des oreilles, ce qui est aussi plus confortable, comme l’ont rapporté certains citoyens."

Sur le plan technique, il s’agit de masques en polyester, sans latex, équipés d’un filtre en polyester intissé avec une haute capacité de filtration. "Lavables 30 fois au moins à haute température, ils ont été testés, sont de grande qualité et certifiés. La qualité du produit a donc été privilégiée mais aussi les conditions de production : ces masques sont réalisés par une entreprise de travail adapté wallonne, Entra."

Qu’importe l’âge ou l’état de santé du citoyen. La commune offrira un masque à chacun. Les chefs de ménage recevront prochainement un courrier personnalité reprenant le nombre de masques réservés pour sa famille et l’endroit où il pourra en prendre possession (un point de rendez-vous par village). Contre remise du bordereau repris dans le courrier et de sa carte d’identité, ce dernier devra se présenter le 24 mai prochain pour récupérer lesdits masques.

Précisons encore qu’en parallèle, la confection de masques artisanaux par des citoyens engagés et volontaires se poursuit. Depuis début avril, ce sont près de 2.000 masques en tissu qui ont déjà pu être distribués aux Brainois. À l’heure actuelle, via la solidarité, les demandes urgentes continuent d’être satisfaites. Chaque citoyen dans le besoin peut toujours appeler le 0800/1-7090 afin d’en faire la demande.