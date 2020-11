La métamorphose du quartier de la place des Postes n'est pas encore terminée à Braine-le-Comte. Après la construction, toujours en cours, d'un premier bloc de 14 appartements par la société Sotraba, voilà que la suite du projet est aussi sur le point d'être finalisée. Une demande de permis d'urbanisme vient en tout cas d'être déposée par l'entreprise seneffoise pour implanter deux blocs supplémentaires à côté du premier et le long des nouvelles voiries prévues sur le site.

Le premier immeuble (bloc B) abritera 14 appartements répartis sur cinq niveaux tandis que le second (bloc C) comprendra 22 appartements sur six étages. Ajoutons à cela un sous-sol commun aux deux blocs qui serviront de parking et de caves aux usagers. Le tout dans un style architectural similaire au premier bloc en cours de construction et de commercialisation. La création de l’immeuble s’accompagnera par ailleurs de la construction d’une voirie et de zones de parking publiques et privées.

La nouvelle voirie publique viendra dans le prolongement de la voirie qui sera réalisée dans le cadre de la construction du premier immeuble. La voirie privée donnant accès au bloc C et au parking privé viendra se raccorder sur la voirie principale au droit de la placette publique. La nouvelle voirie principale créera en outre une liaison pour les véhicules et les usagers faibles avec la rue d’Horrues via les voiries du site du Champ de la Lune. La mobilité douce sera aussi valorisée avec un accès secondaire vers le site du Champ de la Lune via un escalier et en créant une placette partagée entre véhicules et piétons.

Ouverture au début du mois d'octobre, l’enquête publique s'achèvera ce mardi 3 novembre. Le dossier complet est disponible sur le site de la Ville de Braine-le-Comte. Les réclamations et observations écrites peuvent être adressées au Collège communal au plus tard pour ce mardi.