La réouverture est prévue ce samedi.

En décembre dernier, un incendie se déclarait dans la réserve du Galaxy Jump, provoquant d’importants dégâts. Alors qu’ils s’apprêtaient à célébrer les deux ans de la structure, Benjamin Place et Tiziana Milioto devaient fermer les portes du parc de trampolines au public et s’atteler à la tâche pour rouvrir aussi rapidement que possible. Il aura finalement fallu deux mois et demi au couple pour y parvenir.

Ce samedi, le Galaxy Jump sera à nouveau accessible. "Cela n’a pas été simple mais nous avons voulu rester positifs. Nous sommes en train de finaliser les détails pour la réouverture", explique Tiziana Milioto. "Nous avons aussi profité de cette mésaventure pour procéder à quelques améliorations. Nous étions fermés, c’était donc l’occasion de le faire."

Le parc, désormais agrandi, couvre 500 mètres carrés de trampolines et 300 mètres carrés de jeux. "Nous avons l’impression d’être revenus deux ans en arrière, lorsque nous nous apprêtions à ouvrir pour la première fois. Il a fallu tout repenser, procéder à l’aménagement du site, acheter le matériel,… Mais nous sommes boostés et nous constatons que nos clients sont impatients. Ça fait vraiment plaisir ! Nous ferons notre possible pour que tout soit parfait."

Cet incendie avait été un coup dur pour le duo, qui avait dû fermer avant les fêtes de fin d’année et annuler de nombreux événements. "Nous n’avions pas le choix, il fallait que tout soit prêt pour les vacances de carnaval. Nous ne pouvions pas nous permettre de pas rouvrir à cette période. C’était notre priorité et tout le monde a mis les bouchées doubles pour que ce soit possible." Par manque de temps, la réouverture ne se fera donc pas en grande pompe…

Mais d’autres occasions se présenteront encore. "Nous aurions aimé prévoir un petit quelque chose pour l’occasion mais ce n’était pas gérable. En avril prochain en revanche, des nouveautés sont prévues. Une nouvelle zone sera aménagée, avec notamment un parcours ninja. C’était déjà prévu avant l’incendie et les délais n’ont pas pu être raccourcis. Nous profiterons certainement de ce moment pour marquer le coup." Il faudra donc tenir la page Facebook à l’œil.