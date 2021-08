U.P.

Et si vous deveniez ambassadeur culturel ? C’est la proposition que lance la Ville de Braine-le-Comte à sa population. Un ambassadeur culturel, ce serait une personne qui s’adonne à des loisirs tels que visiter une expo, assister à un concert, une pièce de théâtre, à une séance de cinéma, lire un livre...et qui aiment le contact humain. L’ambassadeur culturel adore échanger sur différents sujets et partage sa ou ses passions. Bref, c’est quelqu’un qui s’engage pour un accès à la culture pour tous.

Comment ? En premier lieu, en jouant au taxi. Le premier objectif du projet « Ambassadeur Culturel » sera de mettre en place un système local de covoiturage, permettant de « créer du lien social et de briser la solitude », selon la description du projet. Si cet objectif est atteint, d’autres actions suivront dans le cadre de la mise en place de ce projet.

Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez vous inscrire via le Plan d’Action Sociale pour une séance d’information qui aura lieu le 10 septembre à 19 h, à la salle Baudouin IV (Rue Rey Aîné 16, Braine-le-Comte). Infos et inscriptions : pcs@7090.be ou 067 55 51 50.