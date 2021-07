Même si l’ampleur des dégâts sur l’entité de Braine-le-Comte n’est en rien comparable à ce qu’ont connu les provinces de Liège et de Namur, la commune n’a pas été épargnée par les inondations du 15 juillet dernier. Depuis, les services communaux brainois ont été à pied d’œuvre pour réparer les dégradations, nettoyer les avaloirs et fossés des débris véhiculés par l’eau, mais aussi préparer les différents ouvrages comme les zones d’immersion temporaires et les bassins d’orage pour parer aux alertes météo de cette semaine.

Plus d’une semaine après les inondations, Braine-le-Comte a la chance de pouvoir se relever de ce triste événement, mais ce n’est pas encore le cas pour de nombreuses villes et communes du pays. C’est pourquoi, suite à des contacts pris avec la cellule solidarité de la province de Liège, la Ville passe aujourd’hui à l’action pour apporter aide logistique et soutien aux sinistrés liégeois.

"La semaine dernière, en tant que président de l’Union de Villes et Communes de Wallonie, je lançais un appel solidaire à toutes les communes en capacité de le faire", précise le bourgmestre brainois, Maxime Daye. "Aujourd’hui, notre Ville a pansé ses plaies des dernières inondations. Il était donc naturel pour nous d’être présents sur le terrain de la solidarité. Nos services n’ont d’ailleurs pas hésité une seule seconde lorsque nous avons appris que la Ville de Verviers avait besoin de bras, principalement pour dégager de petits détritus présents dans les rues et les charger dans des camions et camionnettes."

Ce jeudi 29 juillet, un convoi partira au matin vers la ville de Verviers, avec à son bord bénévoles, ouvriers du service travaux, pelle de chantier et autre matériel utile afin de nettoyer, déblayer et répondre aux besoins urgents des Verviétois. "Nous transporterons également ce jeudi du matériel scolaire vers Verviers récolté grâce à la générosité des Brainoises et Brainois lors de la collecte de dons organisée par l’Institut Notre Dame de Bonne-Espérance ce mardi matin", ajoute Gwenaëlle Williot, chargée de la communication.

Un appel aux volontaires a été lancé ce mardi. "Les inscriptions ne cessent de nous arriver", précise-t-on du côté de l’administration. "Preuve une fois encore que la solidarité des Brainoises et Brainois n’a pas de limite. De nombreuses actions de solidarité et récolte de dons s’organisent d’ailleurs également par des citoyens sur l’entité qui souhaitent venir en aide aux sinistrés de l’est du pays."

Afin de les aider, la Ville propose à tous les citoyens qui organisent des actions de solidarité ou des collectes de dons à se faire connaître pour en informer les citoyens. Toutes les opérations envoyées à l’adresse email brainesolidaire@7090.be sont ensuite recensées sur le site internet de la Ville. Braine est plus que jamais solidaire.