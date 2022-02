Soucieuse de la préservation et du maintien de la biodiversité sur son territoire, la commune a mis en place son projet "Plantation de haies" depuis 2020. Dans le cadre de ce projet, la Ville a décidé de planter au minimum 300 mètres de haies fleuries chaque année. Un projet qui permet dès lors à la faune, à la flore et aux insectes pollinisateurs de trouver suffisamment de plantations pour pouvoir proliférer. Ces nouvelles haies permettent ainsi au maillage écologique de se (re)développer.

Ainsi en bientôt deux ans, la commune a planté 150 mètres de haies au lotissement "L’écrin Vert" et 52 mètres à la rue Halvaux située à Ronquières. Elle a également établi le garnissage des haies mellifères au parc du Ronchy à Hennuyères et au Plan Vert à Henripont. Enfin, désormais, c’est 760 mètres de haies qui sont installés à la rue de la Libération et à la rue d’Ascotte.

Diverses essences sont ainsi réparties sur l’entité : aubépine, érable, charme, troène, fusain, ... dont l’entretient se fera à la fois en veillant à la biodiveristé et harmonieusement envers les utilisateurs des routes où se trouvent ces plantations.

Bien que l’installation de haies paraisse facile à première vue, la commune rappelle néanmoins que de nombreux paramètre doivent être pris en compte comme le système racinaire des essences utilisées, la proximité avec le voisinage, le développement des haies, les impétrants soit tout ce qui se situe sous le sol (égouts ou canalisations). Il faut également veiller à la période de plantation et au lieu le plus propice en fonction des besoins des espèces sélectionnées.

Amoureuse de la nature, la Ville de Braine-le-Comte poursuit diverses actions pour veiller au développement de la biodiversité. Pour ce faire, la commune procède également à la plantation d'arbres, à la pose de nichoirs, effectue des tontes différenciées, sensibilise ses citoyens ou encore veille à ses cimetières. Un entretien de la faune et de la flore qui lui a notamment valu le label "Cimetière nature" pour ses 6 cimetières répartis sur l'entité.