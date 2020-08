La gestion du sucre, des graisses et des repas équilibrés n'aura bientôt plus aucun secret pour certains Brainois. Du moins, lorsqu'ils auront participé aux ateliers diététiques proposés par le Réseau Local Multidisciplinaire de la Région du Centre (RLM RC), en collaboration avec l’échevinat de la Santé de Braine-le-Comte.

De septembre à décembre quatre séances à l’attention des diabétiques de type II seront organisées dans le but de favoriser une bonne gestion de l’alimentation quotidienne, un élément essentiel pour une santé optimale à court et à long terme. Le RLM RC sert quant à lui de point de relais pour les personnes diabétiques de type II et les insuffisants rénaux chroniques dans le cadre des trajets de soins (soutien administratif, aide logistique, informations…) afin de promouvoir la collaboration entre les spécialistes et les médecins généralistes (projets, activités…).

Quatre sujets seront abordés de manière dynamique et participative : le sucre et sa place dans la pyramide alimentaire ; où se cachent les graisses ? Et comment choisir ? ; comment composer un menu équilibré ? ; déchiffrons les étiquettes alimentaires. Ces ateliers sont prévus à l'hôtel de ville de Braine-le-Comte les 29/09, 27/10, 10/11 et 15/12 de 14h à 17h. L'accès est gratuit mais il faut impérativement s'inscrire préalablement auprès du RLM RC (secretariat@rlmrc.be).