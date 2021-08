Presque un mois après les inondations en Belgique, l’heure est toujours au nettoyage. En plus des pertes humaines et des dégâts matériels considérables, l’impact sur l’environnement est important. Dans ce contexte l’ASBL Be WaPP et la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, ont lancé "Solidarité Propreté Inondation", une action de nettoyage aux abords des cours d’eau pour venir en aide aux communes touchées par les inondations. Plusieurs acteurs collaborent à la mise sur pied de ce projet : les contrats de rivière, les communes impactées, le SPW, Inter-Environnement Wallonie, Natagora, WWF et les JCI Belgium.

Et les contrats de rivière sont également en action dans la région du Centre. C’est le cas notamment de l’ASBL Contrat de Rivière Senne. "Nous avons proposé notre aide à toutes les communes pour débloquer les déchets bloqués dans la Senne et ses affluents", explique Carole Van Roy, coordinatrice de l’ASBL. "Peu de communes ont finalement répondu à cette demande. À Écaussinnes, plusieurs comités de quartier se sont déjà occupés du nettoyage avant les intempéries donc il n’y en avait pas besoin. Seule la Ville de Braine-le-Comte s’est montrée intéressée."

Les bénévoles de l’ASBL ont donc réalisé un état des lieux de la Brainette, afin d’évaluer le travail à effectuer. "Plusieurs endroits ont été particulièrement entravés par des troncs et branches d’arbres qui n’ont pas résisté aux fortes pluies", précise Carole Van Roy. "Les bénévoles se sont chargés de libérer ces lieux de bouchon. On a retrouvé aussi du mobilier ou des objets de jardins aussi. Il y avait des fois plus de dix mètres cubes de déchets par entrave. C’est un travail compliqué."

Et plus étonnant encore, cette opération nettoyage a mis en avant une problématique impliquant des lingettes. "Sur la région du Centre, les bénévoles ont retrouvé des arbres bloqués sur les rivières avec des tas de lingettes entremêlées dans les branches", poursuit la coordinatrice. "En période de crue, c’est incroyable la quantité de lingettes que l’on retrouve dans les rivières. À Jodoigne par exemple, l’ASBL Aer Aqua Terra a ramassé dans une rivière 600 kg de lingettes en 3 jours… Il faut que les gens se disciplinent à ne plus jeter de lingettes dans les toilettes."

Dans le cadre de la demande de la Région wallonne, les citoyens soucieux de se mobiliser et de venir en aide aux communes sinistrées peuvent s’enregistrer sur le site internet de Be WaPP. Ils pourront ainsi rejoindre l’une des équipes de bénévoles symbolisées par l'icône en forme de coeur jaune.