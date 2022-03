A chaque printemps, la Ville de Braine-le-Comte et l'association ProVélo permettent aux écoliers brainois de plus de 10 ans de passer leur "Brevet du cycliste". Encadrés par des enseignants et/ou des formateurs de l'association Pro Vélo, les enfants de 5 et 6ème primaire des écoles de l'entité apprennent ainsi les bases de la conduite à vélo, l'autonomie et à circuler dans rues proches de leur école. C'est dans le cadre de ce projet que les services Mobilité et Enseignement de la commune recherchent des bénévoles afin d'aider à l'encadrement de ces journées de formation.

Cette année, ce sont les élèves de 5ème primaire de 3 implantations réparties sur l'entité qui auront l'occasion de participer à cette opération. Les premières formations se donneront les 22 et 26 avril prochains à l'Athénée Royal Jules Bordet; les suivantes seront organisées les 25 et 29 avril dans le même institut et, une formation sera également mise en place à l'école de la Roseraie dont les dates sont à déterminer.

Les bénévoles seront donc amenés à encadrer ces journées d'apprentissage 6 heures par jour de manière ponctuelle. Ils ne devront pas prendre en charge la formation ou l'accompagnement des enfants à vélo. Les personnes bénévoles doivent aimer le travail en équipe et privilégier une ambiance conviviale.

Le Brevet du cycliste se déroulera en 4 étapes. Les deux premières sont consacrées à la maitrise du vélo (veiller à maintenir sa trajectoire, à lever les bras pour tourner, à poser le regard) et bons comportements à adopter en tant que cycliste. La première phase d'apprentissage est également destinée au code de la route et à la découverte des infrastructures spécifiques mises en place pour les cyclistes telles que les pistes cyclables. Ensuite, les écoliers feront des exercices directement dans la circulation. Ils découvriront également un parcours autour de leur école qui comprendra plusieurs difficultés telles qu'un rond-point, le fait de se déporter pour tourner à gauche, emprunter un sens unique limité.

A la fin de ces 3 journées de formation, les enfants pourront passer leur brevet. Chaque élève devra alors effectuer son parcours individuellement et, celui-ci, sera évalué à chaque carrefour par un examinateur présent. Sur base de l'ensemble de ces évaluations, ils apprendront s'ils ont réussi ou non leur brevet.