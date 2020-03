Le Bois de la Houssière reste ouvert au public.

Pour ne pas vivre une situation similaire à celle du parc du château de la Hulpe avec la venue de dizaines de personnes extérieures à la commune, le Collège communal a pris les devants. "Nous avons fermé les parkings autour du Bois de la Houssière et des Etangs Martel pour éviter que des gens prennent leur voiture pour venir s'y balader", explique la bourgmestre Maxime Daye.

Les recommandations fédérales sont en effet claires à ce sujet. Il est conseillé de s’aérer durant cette période de confinement mais uniquement "à proximité directe de chez soi". L'objectif étant de ne pas devoir prendre des mesures drastiques en étant contraint de fermer les parcs, comme c'est notamment le cas à la Hulpe mais aussi à La Louvière ou ailleurs dans la région.

"Nous ne sommes pas dans l’optique de fermer les accès complets au Bois et aux parcs pour garder l’opportunité aux gens qui n’ont pas de jardin de s’aérer ou aux sportifs de faire quelques kilomètres à vélo ou à pied", assure le bourgmestre. "Il faut respecter drastiquement les consignes. La police est vigilante, il est en va de notre santé. Plus on les respecte, plus vite on en aura fini avec ces mesures."