On ne présente plus les soirées Zygomatix à Braine-le-Comte, depuis bientôt 20 ans, l’asbl organise des spectacles d’humour à la salle Baudouin IV en accueillant les plus grands noms du rire. C’est ainsi que l’humoriste belge GuiHome a foulé la scène brainoise pour la troisième fois cette saison ce mercredi 27 avril à 20h. Ce sont ainsi plus de 1 500 spectateurs qui auront applaudi GuiHome vous détend à Braine-le-Comte.

Comme il restait une petite centaine de places et comme tous les prix augmentent, l’asbl a souhaité faire une offre "pouvoir d’achat" et rendre ainsi accessible ce spectacle à tout le monde en créant un prix promo à dix euros pour les dernières places ainsi mises en vente. "Nous sommes très sensibles à l’accès pour tous à la culture et nous considérons que l’humour est d’autant plus utile à notre quotidien vu tout ce que l’on a vécu et ce que l’on vit encore comme crises. Comme il restait une petite centaine de places pour la troisième et dernière date de GuiHome à Braine-le-Comte, en accord avec la production et grâce aussi à nos sponsors, nous avons décidé de diviser par trois le prix des places pour permettre à tout un chacun de s’offrir ce spectacle vivant à un coût moindre qu’une séance de cinéma", explique Maxime Daye, programmateur.

Pour rappel, Zygomatix, ce sont des soirées d’humour et de divertissement organisées par l’asbl en collaboration avec le Centre culturel de Braine-le-Comte. De grands noms s’y sont déjà produits sur scène comme par exemple Anne Roumanoff, Virginie Hocq, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, Olivier De Benoist, les Frères Taloche, Chantal Ladesou, etc.