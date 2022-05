Les études font partie des meilleures années de beaucoup de citoyens qui se lient d’amitié ou trouvent l’amour sur les bancs de l’école. Une fois diplômé, il n’est pas toujours facile de rester en contact avec ses camarades de classe. Des rhétoriciens de la promotion de 1969 de l'Ecole Normale ont décidé de remédier à cela en se retrouvant 53 ans plus tard à Braine-le-Comte. Quatre d’entre eux s’étaient revus afin d’imaginer leur rencontre et partir à la recherche de leurs anciens camarades de classe.

"Nous sommes environ vingt-cinq rhétoriciens à nous retrouver plus de cinquante ans plus tard", indique Octave Balasse, rhétoricien de la promotion de 1969. "Un groupe de quatre d'entre nous s'est retrouvé et a imaginé de rechercher tous les copains de classe afin de pouvoir nous retrouver sur les lieux mêmes de l'Ecole Normale où nous avions terminé nos études secondaires. La rencontre est prévue le 28 mai prochain."

Bon nombre de ces rhétoriciens de 1969 ont ensuite entamé une carrière dans l’enseignement, d’autres se sont penchés vers la médecine, l’imprimerie ou encore l’archéologie. "Nous sommes la promotion des rhétoriciens de l'année 1969 et étions répartis dans quatre sections différentes : Latin-Math - Latin-Sciences - Scientifique A et Scientifique B", poursuit Octave Balasse. "La plupart d'entre nous ont évidemment une carrière d'enseignant, mais il y en a qui ont fait une carrière médicale (un rhumatologue, un cardiologue,...), en archéologie, dans l'imprimerie, etc. On découvrira encore d'autres parcours certainement."

De belles retrouvailles s’annoncent donc le 28 mai prochain à l’Ecole Normale de Braine-le-Comte. Elles donneront peut-être des envies de rencontre à d’autres promotions.