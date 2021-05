Une opportunité s’ouvre dans le milieu de l’accueil des enfants.La Ville de Braine-le-Comte a publié une annonce de concession domaniale de deux anciennes Maisons Communales d’Accueil et de l’Enfance (MCAE). En d’autres termes, l’autorité publique accorde un droit d’utilisation privative du domaine public. Les enfants qui y ont été accueillis pendant longtemps ont maintenant rejoint la nouvelle crèche communale DoReyMi située à la Cité Rey, laissant l’ancien bâtiment vide.

"Aujourd’hui, la Ville de Braine-le-Comte propose de mettre à disposition ces locaux à de nouveaux accueillants, moyennant des conditions financières adaptées", explique la Ville. "Pour les jeunes parents, cela permettra d’accroître le nombre de places d’accueil de qualité disponibles. Et par la même occasion, de nouveau accueillants auront ainsi la possibilité de créer leur activité en limitant les coûts et risques de départ."

Concrètement, ce sont ces deux endroits qui sont actuellement proposés : la MCAE "Petite Gertrude" à la Place du Bois d’Enghien à Hennuyères et la MCAE "Dents de lait" à la rue de la Briquetterie à Braine-le-Comte. "Chaque MCAE est conçue pour un maximum de 2 accueillant.es, avec une capacité maximale d’accueil limitée à 10 enfants par lieu (sauf dérogation accordée par l’ONE et en fonction de la législation en vigueur)", précise la Ville.

Pour les intéressés, les candidatures sont à introduire avant le 11 juin 2021, via un dossier de candidature type disponible également auprès du service juridique de la Ville. "Ce dossier, constitué de diverses questions ouvertes permettant d'apprécier les motivations des candidats, devra être dûment complété, signé et contenir les annexes utiles", poursuit la Ville. "Il sera déposé à l’adresse susmentionnée, contre récépissé daté, signé et cacheté du service juridique. Ce récépissé servant de point de départ à la procédure d'examen et de sélection des candidatures." Une visite des lieux peut-être organisés sur rendez-vous.