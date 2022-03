Demain, 19 mars, le coq qui était installé sur l'église Saint-Géry reprendra sa place à 40 mètres de hauteur. Pour ce faire, une cérémonie est organisée par la Fabrique d'église Saint-Géry avec le soutien de la Ville de Braine-le-Comte à partir de 15h. En plus de cette cérémonie, des travaux de nettoyage seront réalisés sur la façade de l'église Saint-Géry.

De ce fait, la circulation se verra modifiée toute la journée de demain entre 6h du matin et 19h. La circulation, à l'exception de la circulation locale, sera interdite entre la rue de Serbie et la rue Vieille Chaussée. Pour pallier à cette interdiction, des déviations seront mises en place. La première, en venant de Soignies : les automobilistes pourront passer la rue de Serbie, la rue d'Italie, la rue du 11 Novembre, la rue Emile Heuchon, la rue du Viaduc et la rue des Digues. La deuxième, en venant de Tubize : les conducteurs pourront emprunter la rue Vieille Chaussée, la rue des Postes, la rue de l'Ecole Normale et la rue Charles Mahieu.

Pour rappel, en 2020, la tempête Ciara a traversé la Belgique faisant de nombreux dégâts. Les rafales de vent ont ainsi emporté la statuette du coq qui se trouvait au sommet du clocher de l'église Saint-Géry. Celle-ci a atterri plusieurs dizaines de mètres plus bas. En heurtant le sol, la girouette a été pliée suite au choc de l'impact. Une déclaration de sinistre avait donc été effectuée par la Ville afin de permettre les réparations nécessaires à la remise en place du coq sur son perchoir.