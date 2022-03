L'élargissement permettra d'uniformiser la rue et d'y créer un trottoir.

Dans le cadre du projet de rénovation de l'ancienne usine de boutons Unifast, le Conseil communal a approuvé l'élargissement de la partie étroite de la rue des Bas fossés afin d'y créer un trottoir et permettre une circulation sécurisée pour l'ensemble des usagers. Le projet de transformation proposé à la fin de l'année 2020 consiste en la rénovation et l'aménagement de 26 lofts dans le bâtiment principal de l'usine et en un immeuble de 29 appartements qui sera construit en parallèle. L'ensemble du projet veille à préserver le patrimoine existant donc la cheminée.

"La rue des Bas fossés, à ce niveau, est en forme de sablier puisqu'il y a un goulot d'étranglement en son centre. Nous avons donc souhaité, via ce permis, uniformiser la largeur de la voirie Bas fossés pour entre autre créer un trottoir à cet endroit", explique Léandre Huart, l'échevin de l'Aménagement du territoire. "Le dossier a été déposé fin 2020 et a subi plusieurs modifications de la part du service Urbanisme suite à l'enquête public et aux avis du Collège, c'est pour cette raison qu'en septembre 2021, le Collège a demandé des plans modifiés afin de rencontrer les différentes remarques des citoyens et de l'Idea pour des raisons d'égouttage. Il y avait des problèmes de hauteur, des stationnements vélos manquant, des citernes de rétention qui n'existaient pas et une liaison cyclo-piétonne à créer entre ce projet et le potentiel projet Place des postes".